Questo papa è già oltre la Chiesa cattolica

L’obiettivo di papa Francesco non è quello di correggere con la severità, per raddrizzare la Chiesa e renderla più conforme al Vangelo, ma quello di creare una realtà nuova, una Chiesa che non è più la Chiesa, un cattolicesimo che non è più il cattolicesimo, insomma una nuova religione mondiale, sincretista e pluralista.

Articolo completa dal sito: anticattocomunismo.wordpress.com/…/questo-papa-e-g…