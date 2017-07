La popularité de Français se fait aux dépens de l'Église

First Things

Vendredi, le chaîne qatari Al Jazeera interrogeait deux écrivains sur le pape François, son biographe libéral Austen Ivereigh et Matthew Schmitz deIvereigh croit que François "a le soutien inconstestable des évêques du monde" et "reflète de plus en plus le style, le tempérament, les attitudes de la majorité des catholiques".Schmitz, qui a d'abord célébré l'élection de François, se rend compte qu'il "construit son programme de réformes supposées aux dépens non seulement de l'Église, mais aussi aux dépens de ses membres les plus vulnérables - les enfants qui sont orphelins du fait de la culture du divorce et du remariage".La Twittosphère d'Al Jazeera critique François. L'utilisateur "Stephen B" déclare: "N'est-ce pas au pape de donner un standard plutôt que de suivre une foule faiblement catéchisée ?"