Un cardinal préside à la messe lors d'une fête hindou

defimedia.info

Le 18 octobre, le cardinal moderniste Maurice Piat de Port Louis, sur l'île Maurice, a célébré une "messe à l'occasion de la fête de Diwali". Diwali est une fête hindoue dédiée à deux dieux, Ganesh et Lakshmi qui, selon les Écritures et la doctrine catholique, doivent être considérés comme des démons ou des diables.Selonle Premier ministre mauricien a assisté à la messe. Piat a demandé dans son homélie de respecter "les différentes cultures et religions".