Timotheus 1시간 전

In meiner engeren Verwandtschaft sind auch drei

Katholiken aus der Kirche ausgetreten, und wir kamen

darüber ins Gespräch.

Übereinstimmend: Man sieht keinen richtigen Nutzen

mehr in der Kirche, und man hat auch das Gefühl, dass

sich niemand mehr wirklich für die einzelnen Gläubigen

interessiert.

Einer erzählte: Noch nie hat sich jemand von den

Seelsorgern bei uns blicken lassen, und wenn man nicht

in die Messe gekommen ist, hat das auch keinen so

wirklich interessiert.