Francis가 여성을 바티칸 자리에 임명

Dicastery for the Laity, Family and Life

교황 Francis가 11월 7일 바티칸의 하-비서 자리로 두 명의 여성을 임명했다.Section for Life의 하-비서는 49세의 5명의 자녀를 둔 bio ethicist Gabriella Gambino이다. 2014년 10월 그녀는 추기경 Walter Kasper의 이혼-찬성 주장들을 비판했다.Section for the Lay Faithful의 하-비서로는 두 명의 자녀를 둔 교회-변호사인 Linda Ghisoni이다. 그녀는 의회 주변의 선두 모더니스트 당-학교인 독일 Theological Faculty of Tübingen에서 공부했다. 나중에 이는 영향력을 잃었다.Dicastery는 모더니스트 추기경 Kevin Farrell이 이끈다. 바티칸 하-비서들은 monsignor들이 맡아왔다.The Dicastery is headed by Modernist Cardinal Kevin Farrell. Vatican sub-secretaries used to be monsignors.