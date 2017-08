Un sacerdote-párroco valiente y un arzobispo cobarde

Marco di Just es líder scout en la parroquia de Staranzano (Italia), quien en junio se presentó en un seudo matrimonio homosexual. Como consecuencia de ello, el padre Francesco Fragiacomo, el sacerdote-párroco, escribió en su boletín parroquial que los cristianos están obligados a seguir el modelo familiar indicado por Cristo y pidió a di Just que dejara su cargo.Los scouts lo rechazaron y el vicario parroquial del padre Fragiacomo, el padre Eugenio Biasiol, quien está a cargo de los scouts, estuvo presente en la celebración del seudo matrimonio.Finalmente, después de un largo silencio, el arzobispo local Carlo Roberto Maria Redaelli, de Gorizia, publicó un opaco mensaje, recomendando no confiar en “leyes maniqueas y ya hechas”, sino más bien en el “discernimiento”. Un grupo local de homosexuales militantes estuvo de acuerdo con él.El 17 de julio el padre Fragiacomo le pidió a su arzobispo que haga declaraciones entendibles: “esto no es una provocación sino un pedido de claridad, necesario para nuestro servicio y comunión", explicó Fragiacomo.