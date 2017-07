Satans Frequenz - Botschaft vom Geist Gottes an MARK TAYLOR

7. Juli 2017

Botschaft vom Geist Gottes an MARK TAYLOR.– Satans Frequenz"Warum habt ihr des Feindes Frequenz eingestellt? Warum habt ihr nicht Meine eingestellt? Warum hört ihr auf Verhängnisse und Dunkelheit? Realisiert ihr nicht, dass diese auf die Frequenz des Feindes eingestellt sind? Ich sagte, geht durch die ganze Welt und predigt Mein Evangelium, die gute Nachricht! Aber warum ist da soviel Verhängnis und Dunkelheit? Warum setzt ihr euch zum Feind und hört seinen Plänen zu? Bereut! Ihr gebt den Plänen des Feindes mehr Sendezeit als den Meinen, damit gebt ihr seinen Plänen mehr Macht. Sagte Ich nicht, dass Leben und Tod in der Macht der Zunge liegt? Dann redet Leben! Warum versengen Meine Führer das Bewusstsein Meines Volkes mit Lehren über Verhängnis und Dunkelheit? Ihr, die ihr Verhängnis und Dunkelheit predigt raubt Meinem Volk die Hoffnung und den Willen zu kämpfen. Ihr rettet keine Leben mehr sondern ihr nehmt sie. Wie könnt ihr fragen? Eure Verhängnis und Dunkelheit Botschaften haben ihnen die Hoffnung bis zum Punkt des Selbstmordes genommen! Ihr Propheten und Prediger von Verhängnis und Dunkelheit habt jetzt Blut an euren Händen! Ihr predigt euer eigenes Verhängnis! Bereut!""Die Nachrichten-Medien, die Nachrichten-Medien, ihr wurdet zu einem Gestank in Meiner Nase, da gibt es keinen Geist von Wahrheit in euch. Ich, Gott der Herr, werde die Nachrichten-Medien ausmisten und die Wahrheit zurückbringen. Das Zeichen wird gegeben, wenn die Nachrichtenstationen absinken, bankrott gehen, und Ich, Gott der Herr, werde diese neu bilden indem Ich gerechte Leute einsetze um sie wiederherzustellen. Ich rufe Meine Armee auf, jene die gewählt wurden Journalisten, Investoren zu sein, macht euch bereit um euren Platz einzunehmen, wenn Ich die Nachrichten-Medien abreiße und wieder aufbaue.""Wo sind Meine Milliardäre und Millionäre? Warum kauft ihr diese Nachrichten-Kanäle nicht auf und übernehmt die Kontrolle? Dieses Geld, das Ich euch gab war für Mein Königreich, um Mein Königreich in allen Einflussbereichen voranzubringen. Jetzt ist die Zeit in Meine Nachrichten-Medien einzudringen! Ich will jetzt das zurücknehmen, was Mir gehört, indem Ich Meine Armee einsetze und die Finanzen, die Ich ihnen gegeben habe. Erhebe dich, Meine Armee und nimm Meine Nachrichten-Medien zurück, damit der Geist der Wahrheit zu fließen beginnt. Das ist ein Kampf, den der Feind nicht sehen will, er hat diese Festung für zu lange gehalten und seine Zeit ist abgelaufen. Nehmt diesen Kampf zum Feind und Meine Armee wird siegreich sein und Meine Medien werden zu Mir zurückgebracht werden."