Évêque Schneider : les dirigeants catholiques veulent créer une nouvelle Église protestante

rorate-caeli.blogspot.com

L'Église vit actuellement "la Passion du Christ à cause d'une énorme confusion générale doctrinale, liturgique et pastorale", écrit l'évêque Athanasius Schneider surSchneider critique l'absolutisation et l'infaillibilisation du Concile Vatican II. Selon lui, il existe des textes du Concicle qui soulèvent des doutes ou peuvent être améliorés parce qu'ils sont "ambigus" ou "ont causé des interprétations erronées". En cas de doute, le magistère précédent doit prévaloir.Schneider rappelle que les conciles ont fait des déclarations objectivement erronées dans le passé. Il mentionne les déclarations du Concile de Florence (1431-1445) concernant la question du sacrement de l'ordre qui ont été corrigées par Pie XII en 1947.Schneider avertit qu'une partie considérable de la direction catholique et théologique est sur le point de "créer une autre Église - de type relativiste ou protestant".