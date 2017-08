IO STO CON IL GALILEO:NO alla rimozione delle statue dalle Chiese, cominciando da quelle di San Michele Arcangelo, patrono della Chiesa Cattolica, affermando che distraggono dall'adorazione di Cristo.NO alla rimozione degli esercizi penitenziali nella Quaresima, come l'astinenza dalle carni nel venerdì e i digiuni.NO alla dissacrante Messa Protestante in lingua italiana.NO ai dubbi sulla Presenza Reale nell'Eucarestia.NO all'ecumenismo come via verso l'unità delle religioni.NO alle donne che non si coprono la testa con il velo come Maria.NO alle donne e uomini ministri straordinari che somministrano l’Eucarestia.NO ai fedeli che assumono in piedi la Comunione.NO all’eliminazione delle genuflessioni in Chiesa e dello stare in ginocchio.NO alla rimozione degli inginocchiatoi.NO all’eliminazione della musica sacra, in particolare dell'organo a favore della chitarra, arpa, tamburo e canti moderni filo protestanti.NO a considerare idolatria la venerazione della Madonna e dei Santi.NO all’eliminazione delle meditazioni sul sacrificio di Gesù, sulla mortificazione e sulla penitenza da offrire a Dio.NO alla rimozione di tutte le reliquie dagli altari .NO alla sostituzione degli altari stessi con tavoli da pranzo e sedie.NO alla rimozione dei Tabernacolo dagli altari sostituiti dalla sedia del sacerdote. L'uomo al posto di Dio.NO ai sacerdoti che non fanno mai genuflessioni o non stanno inginocchiati.NO ai sentimenti di venerazione ed adorazione verso i sacerdoti invece che verso l'Eucarestia.NO all’abrogazione della Preghiera a San Michele Arcangelo per espellere i demoni dalla Chiesa.NO a considerare Gesù soltanto come uomo che aveva fratelli e sorelle e che odiava i potenti.NO allo scandalo pubblico dei sacerdoti che annienta le vocazioni.NO alle commissioni di laici e sacerdoti che condannano ogni apparizione di Maria ed ogni apparente miracolo.NO alla Comunione senza la Confessione perché toglie il complesso di colpa e la coscienza del peccato.NO alla dissacrazione dell’Eucarestia ricevuta in mano.NO ai cambiamenti della Sacra Scrittura, perché ogni “iota” cambiato viene dal demonio.