Walang Dignidad: Kardinal Woelki Laban Kay Arsobispo Gänswein

Noong Hulyo, sumulat si dating Papa Benedict XVI ng mensahe na binasa sa libing ni Kardinal Meisner sa Cologne, kung saan tinawag niya ang Simbahang barko na "halos puno ng tubig at palubog na". Ilang beses sinabi ni Arsobispo Georg Gänswein, pribadong sekretarya ni Benedict, na ang mensahe ay sinulat sa kahilingan ng radikal na si Kardinal Woelki ng Cologne.Noong unang araw ng Agosto, itinanggi ito ng artsidiyosesis ng Cologne at sinabi na pumunta ng kusa si Gänswein bilangkinatawan ni Benedict sa libing at tinanong kung magsasalita siya kahit hindi hiniling, ayon sa German state TV naNgunit noong ika-3 ng Agosto, idiniin ni Gänswein na sinulat ni Benedict XVI ang mensahe sa kahilingan ni Kardinal Woelki.