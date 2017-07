Chủ nghĩa Tự do gồm những kẻ kém khoan dung nhất!

Trung tâm Nghiên cứu Pew

Một khảo sát mới nhất, thực hiện bởiđã cho thấy 47% thành viên của Đảng Dân chủ theo "chủ nghĩa Tự do" nói rằng tình bạn của họ có thể bị rạn nứt nếu người kia có ý ủng hộ Donald Trump. Trong khi đó, đối các thành viên Đảng Cộng hòa, tỷ lệ những người nói rằng mối quan hệ của họ sẽ bị ảnh hưởng khi bạn bè họ bầu cho Hillary Clinton chỉ chiếm có 13%. Adrian Vermeule, giáo sư luật tại Harvard, đã nói trên twitter rằng những sinh viên da trắng theo chủ nghĩa Tự do là những kẻ "kém khoan dung nhất" trong xã hội, vì chủ nghĩa tự do là chủ nghĩa "sùng bái chính trị".