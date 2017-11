Italia: sacerdote battista concelebra durante una messa

riforma.it

Già nel giugno 2015 il sito protestanteaveva rivelato che "concelebrazioni" sacrileghe tra cattolici e protestanti non erano rare in Italia.Si menzionava padre Lino Zatelli, un parroco a Trento, che il 30 maggio 2015 ha concelebrato messa con Lidia Maggi, un pastore battista di Varese. La diocesi di Trento, dove il famoso Concilio di Trento ebbe luogo, è a conoscenza degli abusi ma non interviene.