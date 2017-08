„Benedikt XVI. wird so sehr vermisst, wie nie zuvor!“

Libero

Ettore Gotti Tedeschi, ein ehemaliger Präsident der Vatikanbank, wurde von der italienischen Zeitunggefragt, wie er die gegenwärtige Situation der katholischen Kirche im Vergleich zu jener unter Benedikt XVI. beurteilt, der davon gesprochen hat, dass „dem Recht emigrieren zu können, auch das Recht, nicht emigrieren zu müssen,“ vorausgeht.Gotti antwortete: „Es ist besser, wenn ich diese Frage nicht beantworte, da ich sonst riskiere, exkommuniziert zu werden… Benedikt XVI. wird so sehr vermisst, wie niemals zuvor! Die Migration ist mehr und mehr offensichtlich organisiert. Sie soll unserm Land [Italien], in dem die höchste moralische Autorität der Welt residiert, vor allem ‚helfen‘, sich dem Mulikulturalismus zu öffnen, der auf religiösen Synkretismus ausgerichtet ist, was benötigt wird, um Religionskriege zu verhindern. Ich befürchte, dass wir künftig leider nichts mehr in Frage stellen dürfen.“