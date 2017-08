DIO carità trasformato in DIO amore

La metamorfosi è avvenuta nel 1911 sulla prima lettera di Giovanni 4, 8 e 16nella traduzione di G. Luzzi La metamorfosi è avvenuta nel 1911 sulla prima lettera di Giovanni 4, 8 e 16nella traduzione di G. Luzzi

CARITÀ

CARITÀ

AMORE

Dio-carità

Dio-amore

non esiste

G.Luzzi nel 1911 è stato l'inventore dell'espessione "Dio è amore".

Dio/Amore è teologicamente errato.

Tre modifiche epocali nelle connotazioni di Dio:"l'ira di Dio", "la carità di Dio", "l'amore di Dio"Il profilo di Dio nella sacra Scrittura ha subito varie mutazioni.Nell'Antico Testamento (Vulgata) l'essenza di Dio è associata all'«» di Dio.Nel Nuovo Testamento (Vulgata) l'essenza di Dio è associata alla «» di Dio.Nel 1911, con la Bibbia protestante Luzzi, «Dio è» fu convertito in «Dio è».Nel 1974, con la Bibbia CEI, c'è stato il trapasso cattolico della nuova formula «Dio è amore».Nella messa in latino, invece, continua ad esserci l'espressione«Dio è carità» perché il testo liturgico è la Vulgata del 1592.Prima del Nuovo Testamento era inconcepibile associare Dio alla carità o ancor più all'amore.Dio degli esercitiDio gelosoDio terribileDio è fuoco divoratoresono alcuni simboli della teofania e delle autodefinizioni di Dio. D'altra parte, la maggior parte degli omicidi biblici (lapidazioni e stermini) sono il frutto della volontà divina o degli oracoli divini.I pochi gesti caritatevoli di Dio rientrano tra le deroghe della misericordia divina.Neppure a Cristo era balenata l'idea che «Dio è carità». Il concetto di carità non è presente nei Vangeli, bensì nelle epistole post-cristiane [1-Giovanni 4, 8 e 16]. Ossia, nei commenti successivi alla predicazione di Gesù. Non a caso, la frase che «Dio è carità» non c'è nel Vangelo di Giovanni, bensì in un'epistola di Giovanni. Questa circostanza rivela la differenza tra il pensiero di Cristo e il pensiero dell'evangelista.L'espressione giovannea «Dio è carità» è sbocciata traghettando l'idealizzazione del Figlio in una nuova figura del Padre. In altre parole, Dio fu cristianizzato da Giovanni. E dall'ira si approdò alla carità. Solo recentemente, con la traduzione del protestante Luzzi (1911), c'è stato il secondo mutamento da carità ad amore.La parola "carità" è presente solo 3 volte nell'Antico Testamento, neppure una volta nei quattro Vangeli, mentre ricorre 54 volte nelle epistole del Nuovo Testamento.In 11 casi è stata abolita la parola carità per la mutazione da carità ad amore.Il cambiamento dell'associazioneinha imposto necessariamente le modifiche degli altri brani ove c'era scritto «la carità di Dio». E ora c'è scritto «l'amore di Dio».Nella 1ª lettera di Giovanni 4, 8 e 16In tutte le edizioni della Bibbia, precedenti al 1911, era scritto «Dio è carità» dove oggi invece è scritto «Dio è amore».L'espressione «Dio è amore»negli antichi manoscritti e neppure nei codici. Non c'è nella Vetus Latina, tantomeno nei commenti dei Padri della Chiesa giacché non esisteva nel testo biblico. Per gli stessi motivi, non è citata nei Concili ecumenici da quello di Nicea del 325 sino al Concilio Vaticano I del 1870. Nemmeno San Tommaso d’Aquino, pilastro teologico e dottore della Chiesa, si è mai sognato di dire che Dio è amore. Neppure nelle Bibbie protestanti (Lutero,1534 e Diodati, 1641) compare «Dio è amore». Nel Concilio Vaticano II (1965), invece, è presente la nuova espressione perché già c'era stato il mutamento traduttivo e teologico.Le parole "carità" e "amore" non sono sinonimi.L'amore supera la carità perché genera una condivisione d'insieme. La carità, invece, è un atto unilaterale tra donante e sottoposto nella logica della pietà tra disuguali. Tant'è vero che in un'autentica relazione d'amore non sussiste un atto di carità tra gli amanti.L'esegesi cattolica, per nobilitare il concetto di Dio, si è appropriata della trasformazione di G. Luzzi in «Dio è amore», anche se escogitata da un fratello "separato" protestante. Un'operazione di chirurgia lessicale funzionale a dare brillantezza a un Dio in crisi d'identità e di celestialità.Se dall'ira era approdato alla carità, ora dalla carità è stato convertito in amore.Non da Dio, ma dagli uomini.Malgrado gli sforzi compiuti dalla Santa madre Chiesaper plasmare un Dio più celestiale,il concetto «Dio è amore» è metafisicamente errato.Ma questo è un dettaglio marginale.L'amore è il più sublime dei valori umani. Ma Dio, in quanto sovra-umano, trascende ogni valore relativo, compreso l'amore degli uomini.L'esegesi cattolica, nel tentativo di accordare il finito con l'infinito, ha unito la vetta della nostra morale (finita) al concetto (infinito) del Metafisico attraverso l'equivalenza Dio=amore. Un'incarnazione che, per quanto avvincente, colloca Dio nella sfera dell'empirico.Quando l'amore raggiunge la sua massima espressione, non sboccia una "divina perfezione", bensì l'armonia delle relazioni umane. Il massimo dell'amore non ha nulla a che vedere con l'Assoluto giacché il nostro momento più grandioso non sfiora neppure lontanamente l'essenza del soprannaturale. Cosicché, asserire che "Dio è amore", pur plasmando un'immagine spettacolare, è un'eresia teologica.Di contro, la divinizzazione dell'amore ha reso utopistica la felicità umana avendo posto l'amore sul piano dell'irraggiungibile trascendente. Con la conseguenza di aver cagionato un doppio impoverimento: agli uomini e al concetto di Assoluto.Ma se Dio trascende il relativo, a quale domanda rispondeva quel nostro desiderio di eticità di Dio?Sicuramente, all'anelito romantico di possedere un Dio che sia e dia certezza, con cui dialogare. Un altro da sé per parlare con se stessi, perché ci sia sempre un tutore a indicarci il "trattato generale delle certezze". A darci la risposta a quelle domande che prima reclamavano la conquista e il predominio (Antico Testamento), mentre oggi invocano il benessere, la pace e il seducente piacere.