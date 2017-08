“La transfiguration du Seigneur”

6 août



Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent éblouissants comme la lumière (Mt 17, 2)



Jésus : te voir, te parler ! Demeurer là, en te contemplant, abîmé dans l’immensité de ta beauté et ne cesser jamais, jamais, de contempler ainsi ! Ô Christ, si l’on te voyait ! Qui ne serait, en te voyant, blessé d’amour pour toi !



Et voici qu’une voix disait de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur; écoutez-le» (Mt 17, 5).



Seigneur, nous voici pour écouter ce que tu veux nous dire. Parle-nous ; nous sommes attentifs à ta voix. Que ta conversation, en tombant dans notre âme, enflamme notre volonté pour qu’elle se lance à ton service avec ferveur.



Vultum tuum, Domine, requiram (Ps 26, 8), Seigneur, je chercherai ton visage. Je suis tout ému, en fermant les yeux, de penser que viendra le moment, quand Dieu voudra, où je pourrai le voir, non pas dans un miroir, d’une manière confuse, mais… face à face (1 Co 13, 12). Oui, mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie ; quand irai-je voir la face de Dieu ? (Ps 41, 3). (Saint Rosaire, 4ème mystère lumineux)

Le ciel: "Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce à quoi l'esprit de l'homme n'a pas songé, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment." Ces révélations de l'apôtre ne t'incitent-elles pas à lutter? (Chemin, 751)