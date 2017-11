Survivors Network of those Abused by Priests

논란이 많은 옹호 집단은 2012년에 잘못 비난을 한데 대해 미국 세인트 루이스 대교구의 신부인 Joseph Jiang에게 사과를 보냈다.이 집단은 "성직자의 성희롱의 거짓 보고들도 발생"하며 그들이 "잘못 비난받은 성직자들과 로마 가톨릭 교회를 상처입혔다"고 털어놨다.