Indegno: cardinal Woelki contro arcivescovo Gänswein

WDR

In luglio, l'ex papa Benedetto XVI ha scritto un messaggio , letto ai funerali del cardinal Meisner a Colonia, in cui chiamava la Chiesa una nave "piena fin quasi a ribaltarsi". L'arcivescovo Georg Gänswein, segretario privato di Benedetto, ha dichiarato diverse volte che il messaggio fu scritto su richiesta del radicale Woelki, cardinale di Colonia.Il 1° agosto l'arcidiocesi di Colonia ha negato ciò, dicendo che Gänswein si era auto invitato come rappresentante di Benedetto al funerale e che gli era stato chiesto se avrebbe parlato senza chiedergli di farlo, secondo la TV di stato tedescaMa il 3 agosto Gänswein ha insistito che Benedetto XVI ha scritto il suo messaggio su esplicita richiesta del cardinal Woelki.