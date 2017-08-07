Шотландский епископ обратился к гомосексуалистам: "Соблюдайте целомудрие"

Catholic Herald

Отец Пол Мортон из шотландского Камбусланга заявил в одной из социальных сетей о своем желании "возместить ущерб", который в прошлом был нанесен "негативным отношением" Церкви к такому смертному греху, как однополая любовь.По сообщениюепископ Джозеф Тоал из Мотеруэлла, находящийся в подчинении отца Мортона, заявил о том, что священники должны стремиться сделать так, чтобы сторонники однополой любви соблюдали целомудрие, "четко выполняя и соблюдая церковные традиции".