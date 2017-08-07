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Шотландский епископ обратился к гомосексуалистам: "Соблюдайте целомудрие"
Отец Пол Мортон из шотландского Камбусланга заявил в одной из социальных сетей о своем желании "возместить ущерб", который в прошлом был нанесен "негативным отношением" Церкви к такому смертному греху, как однополая любовь.
По сообщению Catholic Herald епископ Джозеф Тоал из Мотеруэлла, находящийся в подчинении отца Мортона, заявил о том, что священники должны стремиться сделать так, чтобы сторонники однополой любви соблюдали целомудрие, "четко выполняя и соблюдая церковные традиции".
Изображение: Joseph Toal, rcdom.org.uk, #newsTlzygjtcgn
По сообщению Catholic Herald епископ Джозеф Тоал из Мотеруэлла, находящийся в подчинении отца Мортона, заявил о том, что священники должны стремиться сделать так, чтобы сторонники однополой любви соблюдали целомудрие, "четко выполняя и соблюдая церковные традиции".
Изображение: Joseph Toal, rcdom.org.uk, #newsTlzygjtcgn