LA DESERTIFICAZIONE

Don Minutella è scomparso e la Parrocchia è stata trasformata in un vero deserto! Era un'oasi che dava acqua fresca ormai a migliaia di cattolici italiani! Laddove la messa prefestiva la gente si accalcava all'ingresso, oggi c'erano solo poco più di venti persone, evidentemente le uniche che si erano rese conto che questo don Minutella è un prete matto, mentre le migliaia erano tutte plagiate! La messa è celebrata soltanto in alcuni giorni. Diranno che è estate (ma anche nei mesi torridi la chiesa era sempre piena), che don Minutella plagiava le persone (tutte evidentemente, a centinaia e centinaia, impreparate di fronte ai suoi giochi di plagio, una sorta di nuovo Rasputin che ha plagiato dal Veneto alla Sicilia, da Palermo a Milano e anche oltre i confini!). Quale clima di preghiera, quante belle liturgie che poi diventavano vita, quante omelie vibranti! Che grazia le confessioni continue, l'adorazione, i tre rosari quotidiani, la catechesi permanente! Attraverso Radio Domina tutti hanno potuto gustare questo clima di fervore cattolico, di amore eucaristico, di devozione mariana. Dentro la chiesa di san Giovanni Bosco si è respirata un'atmosfera veramente cattolica di fronte ai misteriosi e inspiegabili tentativi di cambiamento in corso. Tutti in ginocchio a ricevere Gesù, così, a mani giunte...intere famiglie, e la chiesa riempita ogni giorno in ogni ordine di posto. Uomini e donne, piccoli e grandi, giovani e anziani. Nessuno pensi che esageriamo - come staff di Radio Domina - nel dire che talvolta è sembrato un piccolo santuario, una novella e minuscola parrocchia di Ars! Insomma questo don Minutella era uno che faceva innamorare di Gesù! Un vero guaio! Pastore colto e saggio, capace di accompagnare la formazione con squisita competenza teologica.E' tutto finito, così in un sol giorno! Pastore percosso e gregge disperso...e il vescovo che non si è fatto vedere né ha contattato quelli che evidentemente ha considerato seguaci di don Minutella, il "peggior prete" di Palermo che, però, riempiva la chiesa, che oggi è un deserto...Certo, il nostro silenzio, cari amici di Radio Domina, dopo i giorni di presidio pacifico, è più eloquente di ogni parola, perché il deserto è sotto gli occhi di tutti. Anche se, nella migliore tradizione locale, si fa finta di niente e si continua a tacere vergognosamente su uno scandalo senza precedenti!Ma Dio renderà giustizia ai suoi eletti. Lo diciamo così, senza rivendicazione ma anche senza ipocrisia, con gli occhi gonfi di lacrime nel vedere l'oasi divenuta deserto.Intanto, grazie don...per la tua sofferta obbedienza!Come abbiamo previsto - quale Staff di Radio Domina - il partito trasversale dei "nemici" di don Minutella si è ancora una volta fatto sentire nei molti commenti all'ultimo post dal titolo "La desertificazione", pubblicato dopo giorni di silenzio, auspicato dai detrattori come una pietra posta dinanzi al sepolcro di don Alessandro. O per odio dichiarato verso di lui (lo trattano come fosse uno fuori di testa, un ribelle pericoloso, appunto - come dicevamo - una sorta di Rasputin siciliano che plagia tutti), o per colpevole superficialità.Questo è già un segno positivo, perché dimostra che la ferita nella Chiesa di Palermo è molto profonda e, in fondo, riguarda tutta la Chiesa, e che la vicenda di don Minutella non è destinata affatto - come spera il governo che lo ha condannato - a spegnersi. Al contrario, basta un post come quello di ieri per riaccendere il fuoco. Perché questo, in fondo, sembra essere il destino di questo sacerdote, quello di "segno" profetico per tempi così confusi. Del resto, ricordiamo ai tanti che inseriscono i loro commenti (segno che Radio Domina è tenuta sempre d'occhio per intervenire) che don Minutella non è stato trasferito in un'altra parrocchia o ad altro incarico, no! E' stato liquefatto (almeno così pensano i suoi tanti e potenti nemici).Per questo intendiamo tappare fraternamente la bocca a un paio di detrattori.Affermando anzitutto che tutti i fedeli del don - e diciamo TUTTI - continuano ad andare a messa (quasi tutti ci vanno ogni giorno), a confessarsi, a visitare Gesù nel tabernacolo. Ma andare a messa a volte è un vero martirio. Si vede di tutto!Ci attendevamo poi l'affermazione più idiota che si possa sentire: "voi seguite l'uomo, non Dio". Ebbene, senza volerci perdere troppo tempo, ricordiamo due cose.Di fronte a un mondo di pastori tiepidi e assenti, che nella predicazione non solo mostrano di non appassionarsi a ciò che dicono ma usano un linguaggio incomprensibile, pastori che proteggono se stessi pur sapendo quanta confusione c'è oggi nella Chiesa (proprio oggi la Nuova Bussola Quotidiana riportava un'intervista del Fatto Quotidiano ai confessori di Milano che rivelano il disagio dei fedeli di fronte a diverse ambiguità della Chiesa attuale, senza però sentire il dovere morale di esporsi), il nostro don - fino a prova contraria - proprio per amore alla Chiesa, alle anime e alla verità, si è esposto con coraggio e senza tentennamenti (per questo le anime si legano a lui, perché lo sentono "uomo di Dio"), con una predicazione che ti fa avvertire il profumo della Pentecoste. Ammesso che il suo pensiero non sia condivisibile, comunque, resta il fatto che è stato punito dal nostro vescovo che, fino a qualche giorno fa, ha detto che chi non accetta la diversità è bacato dentro!E, del resto (seconda affermazione), sempre nella vita della Chiesa il popolo si è legato agli uomini di Dio. Quando san Giovanni Crisostomo fu destinato all'esilio, il popolo di Costantinopoli (confuso e smarrito dalla corruzione del potere) si è legato a lui in modo eroico, e lo stesso hanno fatto i romani con san Gregorio, costringendolo a diventare papa. E quando san Girolamo è andato via da Roma in Terra Santa le sue figlie spirituali lo hanno raggiunto (evidentemente un caso ante eventum del plagio di don Minutella!), e i fedeli di padre Pio hanno accerchiato il convento di san Giovanni Rotondo (armati!), per impedire al santo di essere trasferito (per ingiunzione vaticana, poi evidentemente ritrattata), e il santo Curato d'Ars (che di sua volontà ha provato almeno tre volte a fuggire dalla parrocchia) è stato letteralmente preso in ostaggio dai suoi parrocchiani, e già negli Atti degli Apostoli si legge il dolore immenso degli abitanti di Efeso quando san Paolo decide di andare via, e i circa due milioni e mezzo di fedeli che si sono dati convegno alla morte del loro amato pastore, Giovanni Paolo II! E si potrebbe continuare con episodi di santi uomini di Dio, alcuni meno noti.Proprio don Alessandro ha fatto odor di pecore, è stato pastore delle periferie; non dovrebbe il papa saperlo? Per questo le pecore lo amano e lo cercano, perché egli è un pastore secondo il cuore di Dio.Ogni volta che riaccenderemo i riflettori sulla dolorosa testimonianza del nostro amato don, sappiamo già che il partito trasversale sarà pronto a riavviare la macchina del fango.Eppure questa è beatitudine: "quando vi insulteranno e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia".