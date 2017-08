Die liberalen Mauern niederreißen. Von Don Reto Nay

In seiner Predigt zum Fest des Heiligen Ignatius von Loyola sprach Pater Arturo Sosa, der Generalobere der Jesuiten, in der römischen Kirche Il Gesù über die „Einigung der Geister“, was laut ihm „nicht bedeutet, eine Ideologie zu teilen, eine Art einziges Denken, um das wir Wände errichten, um eine falsche Identität zu finden, die uns selbst bestätigt.“Man kann nur hoffen, dass dies ein Angriff auf die engstirnige liberale Ideologie war, die bei den Jesuiten fast flächendeckend eingedrungen ist und ihr Apostolat lähmt.Leider ist diese Ideologie bei den Jesuiten zu „einer Art einziges Denken“ geworden, die bei ihnen eine „falsche Identität“ hervorgebracht hat, die wenig mit jener Gesellschaft gemein hat, die der Heilige Ignatius gründete.