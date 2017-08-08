Факты об иммигрантах в Европе

Организация Объединенных Наций опубликовала подробную статистику об иммигрантах:• 71,9% составляют мужчины, 11,9 - женщины и 16,1% - дети.• Странами, принявшими максимальное количество мигрантов в январе 2017 года, стали Италия (96 119), Греция (11 692) и Испания (6 524).• Наибольшее количество мигрантов прибыло из таких стран, как Нигерия (14,8%), Гвинея (9,6%), Кот-д'Ивуар (9%) и Бангладеш (8,6%).