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Факты об иммигрантах в Европе
Организация Объединенных Наций опубликовала подробную статистику об иммигрантах:
• 71,9% составляют мужчины, 11,9 - женщины и 16,1% - дети.
• Странами, принявшими максимальное количество мигрантов в январе 2017 года, стали Италия (96 119), Греция (11 692) и Испания (6 524).
• Наибольшее количество мигрантов прибыло из таких стран, как Нигерия (14,8%), Гвинея (9,6%), Кот-д'Ивуар (9%) и Бангладеш (8,6%).
Изображение: © UNAMID, CC BY-NC-ND, #newsCdpgfwnxmj
• 71,9% составляют мужчины, 11,9 - женщины и 16,1% - дети.
• Странами, принявшими максимальное количество мигрантов в январе 2017 года, стали Италия (96 119), Греция (11 692) и Испания (6 524).
• Наибольшее количество мигрантов прибыло из таких стран, как Нигерия (14,8%), Гвинея (9,6%), Кот-д'Ивуар (9%) и Бангладеш (8,6%).
Изображение: © UNAMID, CC BY-NC-ND, #newsCdpgfwnxmj