언어
클릭 수
3
ru.news

Факты об иммигрантах в Европе

Организация Объединенных Наций опубликовала подробную статистику об иммигрантах:

• 71,9% составляют мужчины, 11,9 - женщины и 16,1% - дети.
• Странами, принявшими максимальное количество мигрантов в январе 2017 года, стали Италия (96 119), Греция (11 692) и Испания (6 524).
• Наибольшее количество мигрантов прибыло из таких стран, как Нигерия (14,8%), Гвинея (9,6%), Кот-д'Ивуар (9%) и Бангладеш (8,6%).

Изображение: © UNAMID, CC BY-NC-ND, #newsCdpgfwnxmj
공유 좋아요
더보기
댓글 쓰기…