Chi scrive é un carabiniere in congedo.

Di Raffaele Ferroni:



Poliziotto sospeso per video sulla "risorsa boldriniana" in bici sull'autostrada, ecco cosa penso:



Ho fatto servizio nell'Arma per 14 anni, non uno, e pensate che abbia mai avuto paura dei delinquenti? Mai! Sapete di chi avevo paura? Dei miei SUPERIORI!



Si, di loro sempre pronti a svendere me e i miei colleghi trasferirci, aprire su di noi pratiche disciplinari ogni qualvolta facessimo il nostro dovere nel modo che non aggradava la "think flow" del momento.



Perché per i nemici la legge si applica, per gli amici bisogna interpretarla.



Se quel poliziotto avesse fatto e pubblicato un video ai tempi in cui Berlusconi era Premier, filmando una giovane bella ragazza sconosciuta mentre entrava a Villa Certosa fosse stata pure la postina e quindi palese la motivazione del suo ingresso, i media in quel momento lo avrebbero osannato, glorificato, se fosse stato Agente Scelto l'avrebbero fatto Sovrintendente, se fosse stato Ispettore l'avrebbero nominato Commissario Capo.



Ma il problema vero è che la Boldrini ormai la odiano tutti, chiunque abbia un po' di sale in zucca comprende il controsenso del pensiero che cerca di imporre e se anche un Poliziotto esterna il suo avallo a tale sentimento comune beh, allora c'è il rischio concreto che l'osannazione mediatica della Presidente della Camera inizi a vacillare gravemente (dico "PresidentE" e non "PresidentA", perché io all'Italiano tengo come tengo al mio Paese e non mi va di deturparlo per le fisime assurde di una persona che riveste una carica più per errore che per meriti).



Che la Boldrini abbia influito sulla decisione della linea gerarchica?



Non ce n'è bisogno!



È automatica, perché il Commissario agisce prima che glielo chieda il Questore, che agisce prima che glielo chieda il Prefetto, il quale agisce prima che glielo chieda il Ministero e così via.



E così tutti si salvano le terga in cambio di quelle di un padre di famiglia che ha solo avuto la malaugurata idea di esternare quello che è il pensiero di chiunque.



Concludo dicendo che ci si riempie tanto la bocca delle parole "libertà di pensiero" e "libertà individuale" quando una "risorsa" esprime sentimenti contro la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma si sequestra il cellulare al Poliziotto e lo si sospende per aver esternato una semplice quanto triste verità (pagato due lire per difendere i diritti altrui, escluso a priori dal poterne godere).



E adesso fila di lacchè della politica che non siete altro, qualunque essa sia, venite a sospendere o trasferire o sanzionare me, che sono in congedo!



E quando vi alzate la mattina, vi annodate la cravatta davanti allo specchio e vi spazzolate la giacca della divisa profumata di lavanderia, che prenderà presto la piega della sedia nel vostro ufficio, che non si inzupperà di sudore perché voi non siete per strada fra "le risorse" ma seduti in un comodo ufficio con l'aria condizionata, smettete per un attimo di guardarvi le spalline che sorreggono i gradi, guardatevi il colletto e pensate a tutti quelli che si sono sacrificati per quelle stellette, quegli alamari, mostrine o comunque vengano chiamate in base all'Istituzione della quale vestite i panni, pensate alla Bandiera sulla quale avete giurato, ricordatevi perché vi siete arruolati!



Tutti abbiamo almeno un collega morto in servizio, alzate gli occhi al cielo, poi chiudeteli e chiedetegli scusa sentitamente per come state rendendo vano il suo sacrificio in "virtù" di un avanzamento.



Scusate lo sfogo, lo dovevo ai miei ex colleghi!