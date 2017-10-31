Епископы выбирают раболепие

Марко Тосатти написал в своем блоге, что три итальянских епископа отменили ранее запланированные конференции из-за того, что в них должен был принять участие один знаменитый и важный мирянин из Италии.Причина кроется в следующем - этот человек "слишком критично" относится к некоторым аспектам деятельности современной церкви. Тосатти комментирует: "Это самое яркое проявление возможности ведения диалога при Папе Бергольо - яркое проявление удушающего раболепия".Считается, что речь идет о Этторе Готти Тедески, который является бывшим главой Банка Ватикана и членом Опус Деи.