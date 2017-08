Hat Kardinal Napier die Dubia-Kardinäle angegriffen?

America

Kardinal Wilfrid Napier von Durban in Südafrika verlinkte am 10. August auf Twitter einen Beitrag des US-Priesters Louis J. Camelir, der im Januar im Jesuitenmagazinerschienen war. Camelir verteidigt die Weigerung von Papst Franziskus, mit den Dubia-Kardinälen in den Dialog zu treten. Der Autor beschuldigt die Dubia-Kardinäle willkürlich, „das Thema zu verfehlen und – bedeutsamer - die Mission und den Dienst nach dem Vorbild Jesu zu vernachlässigen“. Napier bezeichnet den Beitrag als „eine weitere interessante Interpretation der Dubia“.Die meisten Twitter-Follower von Napier widersprechen ihm. Einer schreibt: „Camelir nennt keinen einzigen triftigen Grund, die Dubia nicht zu beantworten.“ Ein anderer meint: „Interessante Interpretation heutiger Jesuiten, die ihre Liebe zur Homosexualität offen vor sich hertragen. Was ist mit Ihnen los, Eminenz? Das ist sehr traurig.“