Самый Верный Последователь Линии, Диктуемой Франциском

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Монсеньор Джакомо Моранди, которого 18 июля Папа Франциск назначил секретарем (вторым человеком) Конгрегации Доктрины Веры, согласно, «считающегося самым верным последователем линии Продиктованной Хорхе Марио Бергольо ». Моранди, который станет архиепископом, получил свою должность после менее чем двух лет в Конгрегации. Его римский спонсор - либеральный кардинал Бенамино Стелла, префект Конгрегации Духовенства.