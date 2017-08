Mamamatay Ba ng Bokasyon si Papa Francis?

Central Office of Statistics

Kamakailan lamang ay ipinakita ng bilang ngng Holy See na sa panahon ng pag-upo ni Papa Francis ang krisis sa bokasyon ay nagbalik. Ang pagbaba ng bokasyon ay partikular na makikita sa mga bansa na sumusunod sa sekular na liberalismo ni Papa Francis gaya ng Aleman, Belgium, the Netherlands, Pransya, Switzerland.Sa mga bansa at kontinente, na kritikal sa linyang iginigiit ni Francis gaya ng Poland o Africa ang sitwasyon ay naiiba. Ang bokasyon ay matibay at kung minsan ay malago. Sa Aleman kung saan si Papa Francis ay may sobrang tibay na suporta, ang bokasyon ay halos wala na.