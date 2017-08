Würdelos: Kardinal Woelki gegen Erzbischof Gänswein

WDR

Im Juli schrieb der emeritierte Papst Benedikt XVI. ein Grußwort , das sein Sekretär Erzbischof Georg Gänswein bei der Beerdigung von Kardinal Meisner in Köln vorlas. Benedikt XVI. bezeichnete die Kirche darin als Boot, das „schon fast zum Kentern angefüllt ist“.Gänswein erklärte mehrmals, dass das Grußwort im Antrag des radikalen Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki verfasst wurde.Der deutsche Staatssenderberichtet, dass das Erzbistum Köln am 1. August der Darstellung Gänsweins widersprach. Der Sprecher der Erzdiözese erklärte: „Erzbischof Gänswein hatte sich angemeldet und übermittelt, dass der emeritierte Papst ihn als seine Vertretung nach Köln gesandt habe; daraufhin hat das Büro unseres Erzbischofs ihn gebeten mitzuteilen, ob er für Papst Benedikt auch sprechen werde, wie es ja dann der Fall war.“Erzbischof Gänswein blieb am 3. August bei seiner Version: "Papst Benedikt hat nicht ‚motu proprio‘, also auf eigenen Wunsch gehandelt, sondern hat einer Bitte von Kardinal Woelki entsprochen."