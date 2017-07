Esperto: Chiesa Cattolica Divisa in Due Partiti

religionnews.com

"Il Cattolicesimo Romano è ora chiaramente diviso tra il partito di Francesco e il partito di Benedetto", scrive Mark Silk su. Silk è professore di religione nella vita pubblica al Trinity College di Hartford, Connecticut. Secondo lui "la elite cattolica, clericali e intellettuali laici, non è mai stata così ai feri corti fin dai tempi dei Gesuiti e Giansenisti come lo è ora".Silk considera considera la nomina da parte di Francesco di Tobin di Newark, uno dei vescovi americani più progressisti e pro-gay, a cardinale come un segnale di avvertimento al "conservatorismo" di Benedetto XVI.