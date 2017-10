“¿Por qué el papa Francisco fue tan rápido para responder a estos ‘Dubia’?”

jamacor 60분 전

La respuesta me parece que es muy sencilla. No le importa humillar a uno muy santo, porque sabe que no le va a dar una coz. El Card. Sarah, -por su gran fe- ve a Francisco, como el Dulce Cristo en la tierra. ¡Ya nos gustaría a todos tener semejante fe! ¡No es papolatría sino FE!