Le eresie di Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II insegnò la salvezza universale, donde ciascun uomo è salvato

Giovanni Paolo II insegnò che lo Spirito Santo è responsabile per le cosiddette religioni non-Cristiane

Giovanni Paolo II insegnò e praticò il completo indifferentismo religioso

Giovanni Paolo II presso il tempio Buddista

Giovanni Paolo II ricevette il marchio degli adoratori di Sciva

Giovanni Paolo II venerò l'Induista "Grand'alma [Mahatma]" Gandi

L'apostasia di Giovanni Paolo II ad Assisi, Italia

La statua di Budda sul tabernacolo di Assisi, Italia

Gli altri insegnamenti "ecumenici" di Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II pregò con gli Animisti Africani

L'incontro pan-Cristiano: L'incontro di preghiera apostatica del 1999 di Giovanni Paolo II

L'incontro di preghiera con le falsi religioni di Assisi II di Giovanni Paolo II - un altro incontro di preghiera apostatica nel 2002

L'apostasia di Giovanni Paolo II con i Maomettani

Giovanni Paolo II domandò a San Giovanni Battista di proteggere il Maomettanesimo

L'apostasia di Giovanni Paolo II nella moschea

Giovanni Paolo II insegnò la blasfemia donde i Maomettani ed i Cattolici detengono il Medesimo Dio

L'apostasia di Giovanni Paolo II con gli Ebrei

Giovanni Paolo II pregò dinnanzi al Muro del pianto

Giovanni Paolo II insegnò che gli Scismatici non necessitano la conversione

Giovanni Paolo II diede una reliquia allo Scismatico Garegin II, dichiarando la bestemmia per la quale la sua setta è la Sposa del Cristo come la Chiesa

L'eresia di Giovanni Paolo II con la setta Anglicana

Giovanni Paolo II conferì la croce pettorale al capo della setta Anglicana, un laico

Giovanni Paolo II si recò al tempio Luterano

Giovanni Paolo II approvò l'Accordo Vatican-Luterano sulla giustificazione

Giovanni Paolo II insegnò che gli acattolici possono ricevere la Santa Comunione

Giovanni Paolo II insegnò che le sette acattoliche detengono santi e martiri

Giovanni Paolo II approvò la pratica delle pretese chirichette

Giovanni Paolo II condannò ancora le crociate.

Giovanni Paolo II premiato dai frammassoni

Giovanni Paolo II asserì che il Cielo, il Purgatorio e l'Inferno non sono posti effettivi

Giovanni Paolo II portò la cosiddetta Croce rotta

L'idea per la quale tutti gli uomini sono salvati è contraria alle chiare parole del Santo Vangelo e di numerosi dogmi Cattolici, specialmente il dogma donde al di fuori della Chiesa Cattolica vi è nessuna salvezza e per cui tutti coloro morenti nel Peccato Originale ed od in quello mortale non possono essere salvati.Si conosce dalla Sacra Scrittura e dall'insegnamento Cattolico che l'autore delle cosiddette religioni non-Cristiane è Satana. Quello che affermò Giovanni Paolo II è la bestemmia donde lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, è effettivamente lo spirito delle menzogne, Satana. Tale è un'incredibile blasfemia contro Dio.Giovanni Paolo II lodò e stimò costantemente le cosiddette religioni non-Cristiane, quivi negando la Santissima Trinità e la necessità di credere nell'una vera Fede Cattolica, schernendo frattanto le morti dei martiri.Nel suo secondo viaggio Asiatico nel 1984 Giovanni Paolo II si recò, poi, nel tempio idolatra Buddista inchinandosi dinnanzi al patriarca piazzato davanti ad una gigantesca statua di Budda. Ciò costituisce apostasia.Il 02/02/1986 Giovanni Paolo II ricevette sulla sua fronte il Tilac o Tica, la pasta polverosa degli Induisti, il segno del riconoscimento degli adoratori di Sciva. Ciò è idolatria ed apostasia totale.Nel Marzo del 1986 Antipapa Giovanni Paolo II si recò a Nuova Deli, India, si levò le scarpe dinnanzi al monumento di "Grand'alma [Mahatma]" Gandi, affermando:"Oggi come pellegrino di pace io sono giunto qui per recare omaggio a Grand'alma [Mahatma] Gandi, un eroe dell'umanità.".Un idolatra ed un pagano, secondo Giovanni Paolo II, fu un eroe dell'umanità.Il 27/10/1986 Giovanni Paolo II invitò le varie guide di tutte le false religioni del mondo ad Assisi, Italia, per la Giornata mondiale della preghiera per la pace. Giovanni Paolo II orò assieme ad oltre 100 guide cosiddette religiose differenti di varie false religioni, ivi ripudiando l'insegnamento della Sacra Scrittura ed il bimillenario insegnamento della Chiesa Cattolica interdicente tale orazione con le false religioni.Durante tale incontro il cosiddetto Dalai Lama mise una statua di Budda sul tabernacolo della chiesa di San Francesco di Assisi.Giovanni Paolo II sostenne gli incontri di orazione pagana a Chioto (1987), Giappone, a Roma (1988), Italia, a Varsavia (1989), Polonia, a Bari (1990), Italia ed a Malta (1991). Fu benedetto durante un rituale pagano con uno sciamano Indiano nel 1987.L'08/08/1985 Giovanni Paolo II orò con gli Animisti Africani, degli stregoni. A Togo egli rese omaggio ai cosiddetti serpenti sacri.Raffigurato disopra è Giovanni Paolo II, circondato ed assortito da un gruppo di pagani ed idolatri, incluso uno mezzo nudo, il 07/11/1999, durante un altro dei suoi innumerevoli incontri di preghiera inter-religiosa.L'incontro fu appellato L'incontro pan-Cristiano.Alcune delle cose accadute durante L'incontro pan-Cristiano dell'Ottobre 1999 inclusero: la "benedizione" dei 4 angoli della Terra al tramonto da parte di un Indiano Americano nel centro di Piazza San Pietro e la malvagia preghiera dei Maomettani verso la Mecca, Arabia Saudita, dentro al Vaticano con il pavimento ricoperto di carta di giornale.Il 24/01/2002 Giovanni Paolo II tenne un altro incontro di preghiera nella città di Assisi, in presenza di Antipapa Giovanni Paolo II un prete vudù salì sul pulpito al di fuori della basilica di San Francesco di Assisi ed offrì la pregriera vudù per la pace mondialeSi ricorda che i vuduisti sono degli stregoni.La donna Induista comunicò all'intera folla la blasfemia donde ognuno è Dio, con Giovanni Paolo II che la ascoltava.Il 04/05/1999 Giovanni Paolo II si inchinò dinnanzi al Corano e lo baciò. Il Corano è il libro sacro dei Maomettani, bestemmiante la Santissima Trinità e negante la Divinità di Gesù Cristo. Riverire il libro sacro di una falsa religione è sempre stato considerato un atto di apostasia, un completo rigetto della vera religione. Tale atto rende Giovanni Paolo II un apostata.Il 21/03/2000 Giovanni Paolo II domandò a San Giovanni Battista di proteggere il Maomettanesimo, la falsa religione dei Maomettani, negante il Cristo e la Santissima Trinità, mantenente centinaia di migliaia di milioni di persone nell'oscurità del Diavolo. Ciò fu domandare a San Giovanni Battista di proteggere la negazione del Cristo e la dannazione delle anime.Il 06/05/2001 nella grande moschea Umajad di Damasco, in Siria, Giovanni Paolo II si levò le scarpe come segno di riverenza per il tempio dell'infedeltà. Il califfato Umajad, nome utilizzato da cotale moschea, fu una linea di regnanti Maomettani molto ostili alla Spagna Cattolica. Il sangue di tutti i fedeli Cattolici morti combattendo gli Umajad per la sopravvivenza medesima della Spagna Cristiana urla contro Giovanni Paolo II.Giovanni Paolo II continuò con l'insegnamento eretico del Vaticano II per il quale i Cattolici ed i Maomettani adorano assieme l'unico vero Dio.Tale è una blasfemia ed apostasia.I Maomettani rigettano la Santissima Trinità.Essi non adorano l'unico vero Dio. Giovanni Paolo II negò la Santissima Trinità continuamente.Il 13/04/1986 Giovanni Paolo II si recò alla sinagoga Ebraica di Roma.Nel prendere parte ad una funzione Giudaica Giovanni Paolo II commise un atto pubblico di apostasia, mostrando ancora che egli fu un eretico manifesto ed un apostata. Notasi che Giovanni Paolo II ed il rabbino si salutarono come se fossero stati amici di lunga data ritrovatisi dopo tanto tempo.Nel tardo 2001 una commissione Vaticana sotto Giovanni Paolo II pubblicò un libro intitolato “Il popolo Ebraico e le Sacre Scritture nella Bibbia Cristiana” [The Jewish people and the Holy Scriptures in the Christian Bible].Il libro argomenta la menzogna donde l'attesa degli Ebrei per la venuta del Messia è ancora valida.Il 26/03/2000 Antipapa Giovanni Paolo II pregò dinnanzi al Muro Occidentale di Gerusalemme, in Palestina, ciò che rimane del tempio Ebraico distrutto dai Romani nel 70 DCGli Ebrei pregano dinnanzi al Muro del pianto, reputandolo il sito più solenne dell'Ebraismo.Giovanni Paolo II pregando davanti al muro del pianto tentò di convalidare l'Ebraismo. La sua preghiera domandò il perdono per i "peccati" contro il popolo Ebraico.Giovanni Paolo II nella cattedrale Siriana "Ortodossa" di San Giorgio con i patriarchi Scismatici Zacca I ed Ignazio IV nel 2001. Egli insegnò la blasfemia donde gli Scismatici Orientali, i cosiddetti Ortodossi, non necessitano la conversione alla Chiesa Cattolica.Mediante il suo eretico insegnamento donde gli Scismatici "Ortodossi" non sono al di fuori della Chiesa Cattolica, e quindi non necessitanti della conversione ad essa per la salvezza, Giovanni Paolo II ha schernito tutti i santi ed i martiri che hanno sofferto orribilmente pur di non divenire Scismatici.Si sappia che gli Scismatici Orientali, i cosiddetti Ortodossi, rigettano il dogma del Papato, rigettano il dogma dell'Immacolata Concezione; essi si rifiutano di accettare gli ultimi 13 concili della Chiesa Cattolica Romana, permettendo il divorzio ed il nuovo sposalizio.Giovanni Paolo II diede a Garegin II, il capo della chiesa Scismatica di Armenia, una reliquia di San Gregorio illuminatore.San Gregorio illuminatore (257 circa DC-332 DC) fu l'apostolo dell'Armenia, colui il quale propagò la vera religione Cristiana, la Fede Cattolica, in Armenia.Nel donare la reliquia di tale grande apostolo Cristiano dell'Armenia agli Scismatici Antipapa Giovanni Paolo II indicò chiaramente la realtà per cui egli considerava gli Scismatici possessori della vera Fede Cattolica - la vera Fede Universale detenuta da San Gregorio illuminatore.Giovanni Paolo II si recò alla cattedrale Anglicana di Canterbury e prese parte all'adorazione della setta Anglicana facendo un’eresia formale per mezzo dell’azione. Il 29/05/1982, nella cattedrale Anglicana, Giovanni Paolo II si inginocchiò per una preghiera tra fedeli assieme allo "arcivescovo" di Canterbury Roberto Runcie, schernendo quindi i martiri santi Cattolici, i quali diedero coraggiosamente il loro sangue piuttosto che accettare la setta Anglicana falsamente Cristiana e partecipare alla loro falsa adorazione.Nel 2003 Giovanni Paolo II conferì la croce pettorale a Sorbo Williams, lo "arcivescovo" Anglicano di Canterbury.La croce pettorale è un simbolo Cattolico tradizionale di autorità episcopale. Nell'offrire la croce pettorale all'apostata Sorbo Williams, favorevole alle "sacerdotesse" e ai "preti" omosessuali, Giovanni Paolo II non solamente negò apertamente, mediante il suo atto, la definizione infallibile donde gli ordini Anglicani sono invalidi bensì egli schernì completamente ancora i dogmi Cattolici sul Papato e la Chiesa Universale del Cristo.Nel 1983 Giovanni Paolo II visitò un tempio Luterano per il cinquecentesimo anniversario della nascita di Martin Lutero.Tale è un'altra azione eretica.Partecipare alle cerimonie di adorazione di una "fede" acattolica e celebrare una funzione.Il 31/10/1991 il "cardinale" Edoardo Cassidy ed il "vescovo" luterano Cristiano Krause si strinsero la mano nel firmare la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione in Augusta, Germania.Tale accordo, approvato da Antipapa Giovanni Paolo II, insegna che:la giustificazione avviene mediante la "sola fede",In breve, tale accordo tra la chiesa di Antipapa Giovanni Paolo II e la setta Luterana rigetta superlativamente il dogmatico Concilio di Trento.Giovanni Paolo II insegnò anche la bestemmia donde gli acattolici possono ricevere la Santa Comunione lecitamente.Il canone 844,3 del suo preteso Codice di diritto canonico del 1983 detta quanto segue:"I ministri Cattolici possono amministrare lecitamente i Sacramenti della Penitenza, Eucaristia e dell'Unzione degli infermi alle chiese Orientali non essenti in piena comunione con la Chiesa Cattolica… "L'idea donde gli acattolici possano ricevere legittimamente la Santa Comunione o gli altri Sacramenti è contraria al bimillenario insegnamento della Chiesa Cattolica.Giovanni Paolo II insegnò ripetutamente che le sette acattoliche detengono santi e martiri. Tale è un'eresia innegabile, manifesta e chiarissima.È un articolo di Fede Cattolica e Divina quello per cui coloro al di fuori della Chiesa Cattolica, sebbene abbiano asperso sangue nel nome del Cristo, non possono essere salvati.Papa Eugenio IV, Concilio di Firenze, ex-cathedra: "… nessuno, anche se egli avesse asperso sangue nel nome del Cristo, potrebbe essere salvato, a meno che sia rimasto nel petto nell'unità della Chiesa Cattolica."Giovanni Paolo II approvò anche la pratica delle pretese chierichette, una pratica rampante nelle chiese del Vaticano II.La pratica delle pretese chierichette fu condannata come malvagia da Papa Benedetto XIV, Papa San Gelasio e Papa Innocenzo IV.Giovanni Paolo II "canonizzò" anche gente totalmente abbracciante le eresie del Vaticano II, la nuova "messa" e l'indifferentismo religioso.Le crociate furono solennemente approvate da 4 concili e da oltre 10 Papi, inclusi Papa Urbano II, Papa Callisto II, Papa Alessandro III, Papa Callisto III, Papa Clemente V ed altri.Nel Dicembre del 1996 la loggia massonica del Grande Oriente d'Italia offrì ad Giovanni Paolo II il suo più alto onore, l'ordine di Galilea, come espressione di gratitudine per gli impegni da lui operati nel sostenere gli ideali massonici.In una serie di discorsi nell'Estate del 1999, riportati nel giornale quotidiano ufficiale del Vaticano, Giovanni Paolo II asserì la bestemmia donde il Cielo, il Purgatorio e l'Inferno non sono posti effettivi.Ciò in sé costituisce un'eresia formale.Egli affermò la menzogna per la quale non si sa se gli esseri umani si dannassero. È una verità Divinamente rivelata dal Santo Vangelo quella donde gli esseri umani sono coinvolti nella dannazione eterna, come proclamato da Gesù Cristo ripetutamente.In una breve udienza in Polacco ai propri compatrioti Giovanni Paolo II richiamò l'insegnamento dell'eretico Giovanni Urs von Balthasar per cui "esiste un’Inferno, tuttavia, esso potrebbe essere vuoto.Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI ed Francesco hanno tutti portato una Croce compresa da pochi, la sinistra Croce rotta o piegata sulla quale il corpo del Cristo è esposto come una ripulsiva e distorta figura.I Satanisti nel V e VI secolo DC, oltre ai maghi ed agli stregoni neri del medioevo (476 DC-1453), utilizzavano tali figurine onde rappresentare il loro odio per la Cristianità. Il fatto donde la Croce rotta veniva utilizzata per scopi occulti può essere visualizzato nel museo di stregoneria a Baiona, Francia.A voi la conclusione!Estratto tratto da: