추기경 Napier가 신부 Weinandy를 비판한 게이-이념자를 옹호

Monsigner John Strynkowski가에서 신부 Weinandy가 Francis에게 보낸 Amoris Laetitia를 비난하는 편지 를 비판했다.Strynkowski는가 특히 Holy Communion for adulterers에 관련해 그 Synod의 결과와 명백히 대립됩에도 불구하고 그 문서가 "두 Synods의 결실"이었다고 주장한다.하지만 conservative Durban 추기경 Wilfrid Napier는 Strynkowski가에서 한 주장들을 "차분하고 이성적"이라고 하며 그를 지지했다.Strynkowski는 [Modernist] 추기경 Kasper의 신학과 가깝고 게이 이념의 선동자이다. 미국 신부들의에서 총회장으로 있는 동안, 그는 또한 National Association of Catholic Diocesan Lesbian and Gay Ministries을 위한 대표였다.