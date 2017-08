Katapusan ng Mundo Ngayon? Kardinal Burke, "Maaaring gayun nga"

Ang sitwasyon ng Simbahan ay mailalarawan bilang "pagkalito, pagkakahati-hati at pagkakamali" at "pinakamagulo", ayon kay Kardinal Raymond Burke. Sa isang talumpati sa Kentucky noong ika-22 ng Hulyo, napansin niya na ang Simbahan ay "inabandona ang linaw" ng kanyang turo.Ibinahagi ni Burke sa mga nakikinig ang kanyang karanasan sa isang pagpupulong sa Liturhiya, "Isang batang pastor ang kumausap sa akin at nagtanong: 'Kardinal, tingin niyo ba nasa huling panahon na tayo? Ang hitsura ng kanyang mukha ang naglinaw ng sinseridad sa kanyang tanong at ang malalim na pag-aalala ang nag-udyok dito. Hindi ako nag-atubiling sumagot: 'Maaaring gayun nga'."