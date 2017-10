Maria de la Divine Miséricorde - La supercherie révélée

Irish Mail

Comment Mary Carberry a-t-elle pu créer une page Facebook au nom de "Maria de la Divine Miséricorde" le 2 juin 2010, alors que c'est six mois plus tard qu'elle allait apprendre - supposément de la voix du Seigneur - qu'elle devrait désormais utiliser ce nom?

quelqu'un d'autre

" Je n'en pouvais plus de toute cette machination. J'en suis désolée. Mais si, dorénavent, vous croyez toujours à cette merde, c'est votre affaire... "

Maria de la Divine Miséricorde - La supercherie révéléeRead more at catholicwatchdogs.e-monsite.com/pages/maria-de-la-div… Prise au piège, la fraudeuse avoue avoir berné ses fanatiques.Pendant plus de quatre ans, Mary Carberry a réussi à berner une multitude impressionnante de lecteurs, dont plusieurs catholiques (même de la tradition) en prétendant recevoir des messages privilégiés en provenance du Ciel.image: catholicwatchdogs.e-monsite.com/medias/images/slide1-2.jpg Le reportage dudu 1er février 2015Se présentant sous le pseudonyme deet prétendant être la "dernière de la lignée des prophètes", la fausse visionnaire, résidente de Dublin (Irlande), livra le contenu de ses prétendues révélations sur son site internet, fréquenté quotidiennement par des au-delà de 425 000 lecteurs. Au total, plus de 1 200 messages ont été diffusés sur son site.Mary Carberry est aussi une femme d'affaires à la tête d'une compagnie de relations publiques qu'elle opère sous le nom de Mary McGovern. L'on comprendra que les fausses révélations furent donc commercialisées par la vente, entre autres des livres de ses "visions" ainsi que des "médailles du salut" toutes inventées par Carberry, lesquelles furent distribuées dans plusieurs pays à travers le monde. Un sceau, supposément inspiré par la Vierge Marie et devant être béni, était également censé protéger les adeptes (en fait, le logo de couleur rouge était l'oeuvre d'un spécialiste en arts graphiques de San Diego).image: catholicwatchdogs.e-monsite.com/…/mdm-facebook-jp… Autrefois reliée à un médium nommé Joe Coleman, Mary McGovern s'associa à un dentiste millionnaire retraité du nom de Breffni Cully pour le projet de Maria de la Divine Miséricorde, en 2010. Elle commenca à attirer l'attention du journaliste du journal, Michael O'Farrell, en février 2015. Suite aux recherches du journaliste, on compara électroniquement la voix de McGovern à celle de Maria de la Divine Miséricorde, via l'expertise d'un spécialiste américain, pour finalement conclure hors de tout doute que Maria McGovern et Maria de la Divine Miséricorde étaient en fait une seule et même personne.En avil 2014, l'archevêque de Dublin, Mgr Diarmuid Martin, dénonçait les messages de la fausse visionnaire, geste qui fut imité par sept autres prélats de l'Église catholique:Mgr Denis J Hart (Australie)Mgr Peter Fabbro (Canada)Mgr Stephen Secka (Slovaquie)Mgr Richard. J. Malone (États-Unis)Mgr Mark Coleridge (Australie)Mgr Greg O’Kelly (Autralie)Mgr Andreas Laun (Autriche)La révélation de la fraude fit la une dudu 20 mars 2015 (photo ci-dessus). Le même jour, Mary McGovern fut captée par les caméras de sécurité de certains commerces en train d'acheter plus de 300 copies de l'édition du journal pour les faire disparaître (photo ci-dessous).image: catholicwatchdogs.e-monsite.com/…/irish-mail-insi… Mary Carberry achetant de multiples copies dupubliant le récit de sa fraudeAppelé à justifier ses actions, Maria McGovern expliqua que le projet n'était pas son idée et qu'elle avait agi pour le compte de "". Elle s'est dite heureuse que toute cette affaire soit enfin terminée:- Mary Carberry (, 1er février 2015)Le site deferma le 21 mars 2015.Aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré la révélation de l'arnaque et les aveux de Mary Carberry, plusieurs fanatiques continuent tout de même de croire aux messages.Un livre a d'ailleurs été écrit sur le suje,. Il est disponible gratuitement sur le net à cette adresse: midwaystreet.files.wordpress.com/…/outing-of-mary-… Read more at catholicwatchdogs.e-monsite.com/pages/maria-de-la-div…