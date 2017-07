Jésus guérit l'aveugle de naissance - sermon de saint Irénée de Lyon

Saint Irénée de Lyon

La guérison de l'aveugle-né, révélation de l'action créatrice du Verbe aux origines de l'humanité Lorsqu'il eut affaire à l'aveugle-né, ce ne fut plus par une parole, mais par un acte, qu'il lui rendit la vue : il en agit de la sorte non sans raison ni au hasard, mais afin de faire connaître la Main de Dieu qui, au commencement, avait modelé l'homme. Et c'est pourquoi, comme les disciples lui demandaient par la faute de qui, de lui-même ou de ses parents, cet homme était né aveugle, le Seigneur déclara : «Ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui.» Ces «œuvres de Dieu» sont le modelage de l'homme, car c'est bien par un acte qu'il avait effectué ce modelage, selon ce que dit l'Écriture : «Et Dieu prit du limon de la terre, et il modela l'homme.» C'est pour cela que le Seigneur cracha à terre, fit de la boue et en enduisit les yeux de l'aveugle, montrant par là de quelle façon avait eu lieu le modelage originel et, pour ceux qui étaient capables de comprendre, manifestant la Main de Dieu par laquelle l'homme avait été modelé à partir du limon. Car ce que le Verbe Artisan avait omis de modeler dans le sein maternel, il l'accomplit au grand jour, «afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui» et que nous ne cherchions plus ni une autre Main par laquelle aurait été modelé l'homme, ni un autre Père, sachant que la Main de Dieu qui nous a modelés au commencement et nous modèle dans le sein maternel, cette même Main, dans les derniers temps, nous a recherchés quand nous étions perdus, a recouvré sa brebis perdue, l'a chargée sur ses épaules et l'a réintégrée avec allégresse dans le troupeau de la vie.



Que le Verbe de Dieu nous modèle dans le sein maternel, Jérémie l'affirme : «Avant de te modeler dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète pour les nations.» Paul dit pareillement : «Lorsqu'il plut à Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, afin que je l'annonce parmi les gentils...» Ainsi donc, puisque nous sommes modelés dans le sein maternel par le Verbe, ce même Verbe remodela les yeux de l'aveugle-né : il fit ainsi apparaître au grand jour Celui qui nous modèle dans le secret, car c'était bien le Verbe lui-même qui s'était rendu visible aux hommes ; il fit en même temps connaître le modelage originel d'Adam, c'est-à-dire de quelle manière Adam avait été fait et par quelle Main il avait été modelé, et il fit voir le tout à l'aide de la partie, car le Seigneur qui remodela les yeux était Celui qui avait modelé l'homme tout entier en exécutant la volonté du Père. Et parce que, en cette chair modelée selon Adam, l'homme était tombé dans la transgression et avait besoin du bain de la régénération, le Seigneur dit à l'aveugle-né après lui avoir enduit les yeux de boue : «Va te laver à la piscine de Siloé», lui octroyant ainsi simultanément le modelage et la régénération opérée par le bain. Aussi, après s'être lavé, «s'en revint-il voyant clair», afin tout à la fois de reconnaître Celui qui l'avait modelé et d'apprendre quel était le Seigneur qui lui avait rendu la vie.

(Contre les hérésies Livre V, Saint Irénée de Lyon)



Avec tact, Irénée projette sur le texte la lumière du Premier Testament qui est accompli dans le Nouveau; le geste de Jésus acquiert ainsi une merveilleuse profondeur ; quant au lavage à la piscine de Siloé, il permet à l'aveugle-né «tout à la fois de reconnaître Celui qui l'avait modelé et d'apprendre quel était le Seigneur qui lui avait rendu la vue».



Qu'en pense l'exégète contemporain ? Il est plein d'admiration et enrichit sa lecture. Cependant il doit surmonter une petite difficulté littérale. Selon Genèse 2,7, Dieu s'est servi de poussière et non pas d'argile ou de boue Irénée a pu légitimement s'appuyer sur une tradition biblique selon laquelle l'acte créateur est assimilé à celui d'un potier modelant de l'argile selon son bon plaisir ; ainsi en Isaïe 64,7 ; Jérémie 18,6. Irénée ne retient pas l'image sous la forme qui souligne la radicale dépendance de l'argile par rapport au potier (comme l'a fait saint Paul : « Le potier 'est-il pas maître de son argile pour produire, de la même pâte, tel vase d'usage noble, tel autre d'usage vulgaire? » Romains 9,21). Cependant il demeure fidèle à la Bible quand il parle à la fois de poussière et de boue dans un contexte de création en devenir ; d'ailleurs, à lire attentivement le verset de la Genèse, il n'est pas dit que l'homme a été façonné avec de la poussière, mais : « il façonna l'homme, poussière prise à la terre ».

Saint Irénée de Lyon, le grand adversaire des gnostiques, se soucie de montrer comment les paroles et les gestes de Jésus sont intrinsèquement reliés à la révélation du Premier Testament. Ainsi, le geste de Jésus modelant les yeux de l'aveugle-né lui parait accomplir le geste de Dieu modelant le corps d'Adam :Une difficulté supplémentaire a été soulevée par Lagrange : «la boue appliquée sur les yeux ne peut être censée réparer la lacune laissée par le Créateur à l'enfant dans le sein de sa mère, puisque c'est l'eau qui fera le miracle». Mais c'est méconnaître qu'Irénée ne prétend pas que le miracle a eu lieu indépendamment du bain de purification à Siloé ; à ses yeux, c'est la totalité qui manifeste l’œuvre de Jésus : le modelage appelle le lavage à la piscine.Grâce à sa profonde intelligence du geste de Jésus, Irénée invite à relire l'épisode à la lumière de la correspondance des deux Testaments et de la continuité du projet divin sur l'homme. Si la dimension du conflit avec les pharisiens est éclipsée par la grandeur du geste suscitant l'homme nouveau, le conflit entre la lumière du Logos et la ténèbre originelle demeure en perspective.