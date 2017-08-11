Священник-рекордсмен

Святой отец Жоаким Феррейра да Кунья является самым старым священником в Португалии. 8 июля ему исполнилось 105 лет. 8 августа он отметил 80 лет своей работы в качестве священника. 12 мая Папа Франциск принял святого отца в городе Фатима. Жоаким Феррейра да Кунья был приходским священником вМарку-ди-Канавезиш на протяжении более чем 72 лет: с 1938 года по 31 марта 2010 года.