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Священник-рекордсмен

Святой отец Жоаким Феррейра да Кунья является самым старым священником в Португалии. 8 июля ему исполнилось 105 лет. 8 августа он отметил 80 лет своей работы в качестве священника. 12 мая Папа Франциск принял святого отца в городе Фатима. Жоаким Феррейра да Кунья был приходским священником в

Марку-ди-Канавезиш на протяжении более чем 72 лет: с 1938 года по 31 марта 2010 года.

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