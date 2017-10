추기경 Müller: Francis의 문서는 신학적 경쟁성이 없다

Fondazione Iniziativa Subalpina

10월 20일 이탈리아 Stresa에서 있었던에서 연설한 추기경 Gerhard Müller에 따르면, "Amoris Laetitia eights 챕터의 divergent 해석을 피할 수 있었다"며 교황 Francis의 몇몇 문서들은 더 낳은 신학적인 준비가 필요할 것이다.Müller는 교황 Francis의 가까운 조언자로써 Amoris Laetitia의 일부분을 적고 가장 유명한 작품으로 "Heal me with your mouth. The art of kissing"을 집필한 아르젠티나 대주교 Victor Manuel Fernández 가 신학적 경쟁성을 가질 경우를 의심한다.