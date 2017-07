Benedikt XVI. ist von der Entlassung Müllers enttäuscht

dpa

Kardinal Gerhard Ludwig Müller hat keine Gründe erfahren, warum er entlassen wurde, aber jeder könne sich „denken“, was diese Entscheidung bedeutet. Das sagte er vor der Agentur. Er erwartete sich, sein Amt bis zum 75. Geburtstag innezuhaben. Laut ihm ist Benedikt XVI. „enttäuscht“ darüber, dass Müller entlassen wurde.Müller kritisierte, dass gewisse Kreise angebliche Spannungen zwischen ihm und Franziskus ins Gerede brachten. „Der Papst hat mir jedoch immer wieder versichert, dass er diesen Gerüchten keinen Glauben schenkt und mir voll vertraut."Über sich selbst sagte Müller: "Ich glaube, ich war in meinem Leben nie konservativ oder ein Hardliner.“Müller ist nicht gegen eine konstruktive Kritik an Franziskus. Er wendet sich gegen eine "scheinheilige Papstdevotion", "höfisches Gehabe", „subalternes Getue“ und das Motto: "Der Heilige Vater hat eine Idee, und wir folgen dem bedingungslos, und alle sind voller Bewunderung."Müller erinnert, „dass nicht alles, was der Papst macht und sagt, von vornherein schon vollkommen und unüberbietbar ist."Indirekt kritisiert Müller die vielen mittelmäßigen Ernennungen des Papstes: "Früher hat man immer gesagt, ein guter Herrscher hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er die besten, auch unbequemen Berater sich an die Seite geholt hat, nicht die Opportunisten und Mediokritäten, die schon zu allen Zeiten zur Macht hindrängten."