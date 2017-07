À Rome, l'eau est rationnée. L'eau sera coupée pendant huit heures en rotation dans différentes parties de la ville, y compris les hôpitaux et les pompiers. Le responsable de cette mesure est le gouverneur de Lazio, Nicola Zingaretti, un ancien communiste. LeLatium est la région qui entoure Rome. Selon Zingaretti, cette situation est "une conséquence du réchauffement climatique" et de Donald Trump qui a quitté l'Accord sur le climat de Paris.Zingaretti n'a pas mentionné que les aqueducs romains obsolètes perdent environ 45% de l'eau transportée sur le chemin. De plus, 79% de l'eau disponible est utilisée par l'agriculture. 60% de l'ensemble est gaspillé en raison de systèmes d'irrigation périmés.