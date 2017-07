“Summorum Pontificum" la sorgente dell'avvenire

Invitato a tenere il discorso d’apertura del convegno, ma non potendo essere presente, il cardinale Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino ha inviato agli organizzatori un corposo messaggio che riportiamo integralmente qui sotto nella nostra traduzione.



Intervento del Card. Robert Sarah al 18° incontro liturgico di Colonia, 30 marzo 2017

Summorum Pontificum

Restaurare la liturgia

motu proprio

fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa

Sacrosanctum Concilium

con un’unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati

questo Mistero di Cristo la Chiesa annunzia e celebra nella sua Liturgia, affinché i fedeli ne vivano e ne rendano testimonianza nel mondo.

Sacrosanctum Concilium

Summorum Pontificum

Sacramentum Caritatis

Summorum Pontificum

motu proprio Summorum Pontificum

Per un mutuo arricchimento

motu proprio

le due forme dell’uso del Rito Romano possono arricchirsi a vicenda: nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi. […] Nella celebrazione della Messa secondo il Messale di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, quella sacralità che attrae molti all’antico uso.

motu proprio

Io sono convinto –

che la crisi della Chiesa, che noi viviamo oggi, si fonda largamente su una disintegrazione della liturgia” (Joseph Ratzinger, L

Sacrosanctum Concilium

Dio è perfettamente glorificato e gli uomini santificati”

Sacrosanctum Concilium

La maggior parte dei fedeli – sacerdoti e vescovi compresi – ignorano questo insegnamento del Concilio. Così come ignorano che i veri adoratori di Dio non sono coloro che, secondo le loro idee e creatività, riformano la liturgia per fare qualcosa che piace al mondo, ma coloro che, con il Vangelo, riformano in profondità il mondo per permettergli di accedere a una liturgia che sia riflesso della liturgia che si celebra da tutta l’eternità nella Gerusalemme celeste. Come ha sovente sottolineato Benedetto XVI, alla radice della liturgia si trova l’adorazione, e quindi Dio.

Liturgiam authenticam

La trasformazione del mondo (cambiamento della civiltà) insegna e impone un cambiamento nella concezione stessa della salvezza portata da Gesù Cristo; questa trasformazione ci rivela che il pensiero della Chiesa sul disegno di Dio è stato, prima del presente cambiamento, insufficientemente evangelico… Nessun’epoca tranne la nostra è stata in grado di comprendere l’ideale evangelico della vita fraterna.

L’hérésie du XXe siècle

Molti rifiutano di guardare in faccia l’opera di autodistruzione che la Chiesa sta portando avanti tramite la demolizione pianificata delle proprie fondamenta dottrinali, liturgiche, morali e pastorali. Mentre le voci di alcuni ecclesiastici di alto rango si moltiplicano, affermando ostinatamente errori dottrinali, morali e liturgici manifesti, sebbene siano stati centinaia di volte condannati, e lavorano alla demolizione del poco di fede che resta del popolo di Dio, mentre la barca della Chiesa solca il mare in tempesta di questo mondo decadente e le onde si scagliano sulla barca, nonostante essa si vada riempiendo d’acqua, un numero crescente di ecclesiastici e di fedeli urla: “Tutto va ben, madama la marchesa!”.

I Papi e i Padri conciliari si aspettavano una nuova unità cattolica e si è invece andati incontro a un DISSENSO che – per usare le parole di Paolo VI – è sembrato passare dall’autocritica all’autodistruzione. Ci si aspettava un nuovo entusiasmo e si è invece finiti troppo spesso nella noia e nello scoraggiamento. Ci si aspettava un balzo in avanti e ci si è invece trovati di fronte a un processo progressivo di decadenza che si è venuto sviluppando in larga misura sotto il segno di un richiamo ad un presunto “spirito del Concilio”, e in tal modo lo ha screditato

Entretien sur la foi

Oggigiorno nessuno più osa contestare onestamente e seriamente le manifestazioni di crisi e di guerra liturgica alle quali il concilio Vaticano II ha condotto

Principes de la théologie catholique

Oggigiorno, si procede alla frammentazione e alla demolizione del santo Missale Romanum abbandonandolo alle diversità culturali e ai fabbricanti di testi liturgici. Sono felice qui di congratularmi per il lavoro gigantesco e meraviglioso realizzato attraverso Vox Clara dalle conferenze episcopali di lingua inglese e quelle di lingua spagnola e coreana, ecc. che hanno tradotto fedelmente e in perfetta conformità alle indicazioni e ai principi di Liturgiam authenticam il Missale Romanum e la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso loro la recognitio .



Una guerra liturgica

Dio o niente

a sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali», a vivere «in perfetta unione»; prega affinché «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede»; la rinnovazione poi dell’alleanza di Dio con gli uomini nell’eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall’eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa

Sacrosanctum Concilium

tabula rasa

Sacrosanctum Concilium

usus antiquior

Summorum Pontificum

«subito dopo il Concilio Vaticano II si poteva supporre che la richiesta dell’uso del Messale del 1962 si limitasse alla generazione più anziana che era cresciuta con esso, ma nel frattempo è emerso chiaramente che anche giovani persone scoprono questa forma liturgica, si sentono attirate da essa e vi trovano una forma, particolarmente appropriata per loro, di incontro con il Mistero della Santissima Eucaristia»

usus recentior

via pulchritudinis

sine qua non

Aleteia

La Nef

«Heimat»

«Heimat»,

«Heimat»

Summorum Pontificum

lex orandi, lex credendi

Die Reform der römischen Liturgie

L

Un giovane sacerdote mi diceva di recente: “Ci vorrebbe oggi un nuovo movimento liturgico”. Era l’espressione di una preoccupazione che, di questi giorni, solo degli spiriti volontariamente superficiali potrebbero allontanare. Ciò che importava a questo sacerdote, non era di conquistare nuove e audaci libertà: quali libertà non ci siamo già arrogati? Sentiva che abbiamo bisogno di un nuovo inizio che tragga origine dall’intimo della liturgia, come l’aveva voluto il movimento liturgico quando si trovava all’apogeo della sua vera natura, quando non si trattava di fabbricare testi, di inventare azioni e forme, ma di scoprire il centro vivente, di penetrare nel tessuto propriamente detto della liturgia, affinché l’adempimento di questa fosse il risultato della sua stessa sostanza.



La riforma liturgica, nella sua concreta realizzazione, si è allontanata sempre più da questa origine. Il risultato non è stata una rianimazione ma una devastazione. Da un canto, abbiamo una liturgia degenerata in “show”, nella quale si cerca di rendere la religione interessante con l’aiuto di idiozie alla moda e di massime morali seducenti, con dei successi momentanei nel gruppo dei fabbricanti di liturgia, e una attitudine all’arretramento tanto più pronunciata presso coloro che cercano nella liturgia non lo “showmaster” spirituale, ma l’incontro col Dio vivente davanti al quale ogni “fare” diventa insignificante, essendo solo questo incontro capace di farci accedere alle autentiche ricchezze dell’essere. D’altro canto, abbiamo la conservazione di forme rituali la cui grandezza emoziona sempre, ma che, spinte all’estremo, manifestano un isolamento ostinato e alla fine non lasciano altro che tristezza. Certo, tra i due estremi rimangono tutti i sacerdoti e le loro parrocchie che celebrano la nuova liturgia con rispetto e solennità, ma vengono rimessi in discussione dalla contraddizione tra i due estremi, e la mancanza di unità interna nella Chiesa alla fine fa comparire la loro fedeltà, a torto per molti di loro, come una semplice verità personale di neoconservatorismo. Un nuovo impulso spirituale è quindi necessario affinché la liturgia sia di nuovo per noi una attività della comunità della Chiesa e che venga strappata all’arbitrio dei sacerdoti e dei loro gruppi liturgici. Non si può “costruire” un movimento liturgico di questo genere – non più di quanto si possa costruire un qualche cosa di vivo -, ma si può contribuire al suo sviluppo sforzandosi di assimilare di nuovo lo spirito della liturgia e difendendo pubblicamente quanto abbiamo fin qui ricevuto

Summorum Pontificum.

Stille-Anbetung-Ausbildung.

silenzio sacro

La forza del silenzio

Nel silenzio l’uomo non conquista la sua nobiltà e la sua grandezza se non è inginocchiato per ascoltare e adorare Dio.

l’adorazione

La forza del silenzio

Da parte mia, so che i più grandi momenti della mia giornata si trovano in quelle ore incomparabili che passo in ginocchio, nella penombra, davanti al Santissimo Sacramento del Corpo del Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Sono come inabissato in Dio e avvolto dalla sua presenza silenziosa. Vorrei solo appartenere a Dio e immergermi nella purezza del suo Amore. Eppure misuro quanto sono povero, così lontano dall’amare il Signore come Lui ha amato me fino a darsi per me

formazione liturgica

Catechismo della Chiesa cattolica

Sacra Liturgi

Sacra Liturgia,

Sacra Liturgia

Vers une authentique mise en œuvre de Sacrosanctum Concilium

Summorum Pontificum

“Quando il mondo nel suo insieme sarà diventato liturgia di Dio, quando nella sua realtà sarà diventato adorazione, allora avrà raggiunto la sua meta, allora sarà sano e salvo.”

Robert Card. Sarah

Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti