Non c’è più irreligione

Antonio SocciNon c’è più irreligione. Nemmeno alche per anni è stato il tempio del laicismo anticlericale.Da qualche anno Repubblica sembra unacon pagine e pagine d’incenso.Adesso arriva addiritturaSull’la sua rubrica è uscita infatti con questo titolo:Il Fondatore di Repubblica pensa che gli atei oggi “non siano molti”. E spiega che “è una persona che non crede in nessuna divinità… Dopo la morte, per l’ateo, non c’è che il nulla.Da questo punto di vista, in un certo senso si potrebbero definireperché la loro verità la proclamano assoluta”.