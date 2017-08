Что случилось во время перестрелки в Нигерии

Vanguard

Приходский священник католической церкви святого апостола Филиппа в городе Осубулу (Нигерия), отец Джуд Онвуасор, рассказал о том, что неизвестный вооруженный преступник расстрелял 12 невинных прихожан в ходе воскресного утреннего богослужения. По его словам, стрелок, одетый во все черное, убил прихожан, сделав две очереди из своего оружия. "Мы как раз собирались перейти к молитве за души благодетелей, когда произошла эта ужасная трагедия".Джоэл Обунадайк, который потерял своего дядю, жену своего брата и их малыша, сообщил итальянскому изданию, что все прихожане стояли лицом к алтарю, когда преступник начал расстреливать их со спины."Я решил не паниковать, как все остальные. Ведь именно те, кто пытался сбежать из храма, были убиты или ранены".For "prayers of the faithful" see: en.wikipedia.org/wiki/General_Intercessions