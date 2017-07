Soeur Lucia de Fatima : l'Allemagne se convertira

Kirchliche Umschau

Le 19 mars 1940, Sœur Lúcia dos Santos, une des voyantes de Fatima, a écrit une lettre à l'historien de l'Église allemande, le père Ludwig Fischer (1890-1975), un ardent promoteur de Fatima, rapporte. Sœur Lúcia lui a écrit que "l'Allemagne" retournera dans le troupeau des brebis du Seigneur", mais "ce moment approche très lentement, très laborieusement, mais il finira par arriver, et les cœurs de Jésus et de Marie régneront alors avec splendeur".Le même jour, Sœur Lucie a informé son confesseur, le père José Bernardo Gonçalves S.J. (1894-1967), qu'elle avait écrit à Fischer une "promesse" qu'elle avait reçue dans une vision non datée en priant devant le Saint Sacrement. Elle a entendu dans son âme: "L'Allemagne va revenir à mon troupeau, mais ce moment approche très lentement. Il s'approche - c'est sûr - mais lentement, très lentement. "