Cardinale preoccupato dei "Diritti Gay", non del matrimonio

Augsburger Allgemeine

Per il cardinale di Monaco, Reinhard Marx, un membro del Consiglio cardinalizio di papa Francesco, l'adozione dello pseudo-matrimonio gay in Germania non è una sconfitta per la Chiesa. Marx ha detto al giornaleil 14 luglio: "Non trasformiamo semplicemente le nostre idee morali in leggi".Marx ha accusato la Chiesa di non essere "pioniera dei diritti gay" e rimpiange di non aver fatto nulla personalmente contro la precedente legge tedesca che perseguiva la fornicazione omosessuale, abolita nel 1994.