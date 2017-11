4.548 – Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace, a Aparecida de Goiânia / Goiás, trasmesso il 30/10/2017

클릭 수 29

Cari figli, aprite i vostri cuori al Signore. Egli vi affidò una nobile missione. Non incrociate le braccia. Non siate del mondo, perché Appartenete al Signore. Siate fedeli al Signore. Accogliete il Vangelo e in tutto siate come Gesù. Non compromettete la vostra vita spirituale. Non permettete che le false ideologie vi contaminino. Dite a tutti che Dio esiste ed è molto vicino a voi. Con i vostri esempi e parole mostrate a tutti che il Mio Gesù è la vostra Unica Via, Verità e Vita. Quando vi sentite deboli, cercate forza nelle Parole di Gesù e nell’Eucaristia. Allontanatevi dalle novità che già sono nel cammino e siate fedeli al Vero Magistero della Chiesa del Mio Gesù. Molti uomini e donne saranno contaminati per l’azione malefica dei lupi travestiti da agnello. State attenti. Voi siete del Signore e solamente Lui dovete seguire e servire. Non temete. Chiunque è con il Signore mai sperimenterà il peso della sconfitta. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.