Le pape François "flirte avec le monde"

Marcello Pera, un philosophe et ancien président du Sénat italien a renouvelé ses critiques du pape François lors d'un entretien avecle 23 juillet : "J'ai beaucoup de réserves quant à son interprétation de la coctrine catholique ". Il semble à Pera que François soit "contre la tradition droite et établie et qu'il flirte avec le monde".Pera croit que François suit une sorte "d'humanisme philanthropique" et montre face à l'invasion islamique de l'Europe "une attitude de capitulation", que Pera rapproche de son comportement en matière de doctrine catholique.