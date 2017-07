Rencontre étrange avec François à Santa Marta

benoit-et-moi.fr

Le blog françaisrapporte les aventures d'un groupe de prêtres nouvellement ordonnés en chemise à col blanc, tous issus du même diocèse, qui faisait un pèlerinage à Rome il y a quelques jours. Ils ont demandé à déjeuner à Casa Santa Marta et à concélébrer avec François le lendemain. Pendant le déjeuner, Franàois leur est apparu : "D'où venez-vous ?" Les prêtres ont fièrement répondu : "Du diocèse de X." François, apparemment de mauvaise humeur, a répondu: "Oh, en X, il y a encore beaucoup de prêtres. Cela signifie qu'il y a un problème, un problème de discernement". Et il a continué son chemin.L'information provient d'un prêtre que le blog identifie comme une personnalité publique connue au-dessus de tout soupçon mais qui doit être protégé contre les représailles.