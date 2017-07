Bischof wegen der Soutane gestoppt

Tradition und Glauben 5분 전

Der Ordner war es nicht gewohnt Priester oder Bischöfe in Sutannen zu sehen. Es ist nicht seine Schuld, sondern der "menschennahen, dialogbereiten" Kirche, welche "die Menschen dort abholen will, wo sie sind". Was sucht denn der Bischof bei einem Volksfest? Er sollte für Franziskus Busse tun? Und für seinen Vorgänger, Müller, auch.