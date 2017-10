Anonimi della Croce: “Un giallo nella Sala Stampa Vaticana”

“Un giallo nella Sala Stampa Vaticana” di Fra Cristoforo

Ambrogio Spreafico

Di fatto vi garantisco che quello di nev.it è il testo integrale. Quello della Sala Stampa è un riassunto sommario. Ma non è l’originale.

Provate a darmi una risposta voi. Stamattina pubblicavo in anteprima la Dichiarazione Congiunta firmata dal delegato della CEI per l’ecumenismo Mons. Spreafico, e il responsabile delle chiese luterane in Italia sig. Bludau Heiner ( ( www.nev.it/…/171031_Dichiara… ). Sottolineavo appunto nell’articolo tutte le “derive” ed “apostasie” in arrivo contenute nella suddetta Dichiarazione.La Sala Stampa Vaticana invece pubblica un testo evidentemente “corretto” e “rivisto” ( press.vatican.va/…/01633.html ).Sarà forse che pubblicare quello originale sarebbe stato troppo traumatizzante?Cari lettori, riuscite ad aiutarmi a chiarire questo giallo?Fra Cristoforo