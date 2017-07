Am 30. Juli 1942 starb der kroatische Kapuzinerpater Leopold Mandic. Während er in Italien und Kroatien besonders verehrt wird, ist er in Deutschland eher unbekannt. Schon zu Lebzeiten verglich man ihn mit dem heiligen Pfarrer von Ars. Ein Beitrag von Professor Rudolf Grulich zum 75. Todestag des Heiligen.weiterführender Link: www.kirche-in-not.de/…/07-28-75-todest…