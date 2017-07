"Mga Katoliko Kailangang Magdesisyon Kung Babantayan ang Pananampalataya Laban sa Labis na Paghanga sa Papa"

The American Spectator

"Mas interesado si Francis sa makakaliwang pulitika kaysa sa Katolikong teolohiya", ayon kay George Neumayr, isang contributing editor ng, na sinabi kay Tom Woods noong ika-14 ng Hulyo sa. Inilarawan ni Woods si Francis bilang resulta ni John Paul II na - sa kanyang paglalarawan - ay naghirang ng "mga teribleng tao" bilang mga obispo: "Ang mga Katoliko ay nagdudusa sa ilalim ng Bergoglios ng ilang dekada na ngayon".Sumang-ayon si Neumayr na maraming liberal na obispo ang hinirang ni John Paul II at Benedict XVI. Nakikita niya si Francis bilang "resulta ng isang siglo" ng liberalismo at pagiging makabago ng Simbahan.Para sa kanya "hindi posible" na si Francis, na sa kanyang teolohiya ay "higit pa sa isang Protestante kaysa isang Katoliko" ay magkumberte sa Katolisismo. Sa halip, ang makatotohanang sitwasyon ay lilikha si Francis ng pagkakahati-hati at kaguluhan, "Ang mga Katoliko ay dapat magpasiya kung babantayan nila ang pananampalataya laban sa labis na paghanga sa papa."At: "Dapat ipahayag ng mga Kardinal, na si Francis ay isang masamang papa na dapat labanan."